Бразильский игрок "Зенита" счёл глупым желание выступать за сборную России
Полузащитник "Зенита" Клаудиньо не видит причин для его вызова в сборную России
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Бразильский полузащитник "Зенита" Клаудиньо заявил, что пока не видит возможности выступлений за сборную России. Слова футболиста приводит "Чемпионат.com".
"Прямо сейчас мне глупо даже просто иметь такое желание, потому что сборная России пока не выступает ни в одном официальном турнире", — сказал Клаудиньо.
По словам хавбека, он не видит ни одной причины, почему тренерский штаб сборной решил бы вызвать игрока, поэтому об этом он сейчас не думает. Также Клаудиньо признался, что пока не подавал документы на получение российского паспорта, но не против сделать это, если так будет лучше для клуба.
А ранее депутат Госдумы РФ и экс-чемпион мира по боксу Николай Валуев высказался о пользе Малкома и Клаудиньо для сборной России. По его словам, остаётся верить, что нашу национальную команду в ближайшие годы допустят до международных матчей.