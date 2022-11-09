Бразильский игрок "Зенита" счёл глупым желание выступать за сборную России

Бразильский полузащитник "Зенита" Клаудиньо заявил, что пока не видит возможности выступлений за сборную России. Слова футболиста приводит "Чемпионат.com".

"Прямо сейчас мне глупо даже просто иметь такое желание, потому что сборная России пока не выступает ни в одном официальном турнире", — сказал Клаудиньо.

По словам хавбека, он не видит ни одной причины, почему тренерский штаб сборной решил бы вызвать игрока, поэтому об этом он сейчас не думает. Также Клаудиньо признался, что пока не подавал документы на получение российского паспорта, но не против сделать это, если так будет лучше для клуба.