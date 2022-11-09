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9 ноября, 11:39

"Какой клуб!": Макгрегор заявил о желании приобрести "Ливерпуль"

Экс-чемпион UFC Макгрегор высказал желание купить футбольный "Ливерпуль"

Ирландский боец Конор Макгрегор высказал желание приобрести английский футбольный клуб "Ливерпуль". Об этом он написал в "Твиттере".

"Купить "Ливерпуль"? С удовольствием. Как только я услышал, я запросил информацию об этом. Какой поворот событий! Какой клуб!" — заявил Макгрегор.

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Напомним, американская компания Fenway Sports Group выставила "Ливерпуль" на продажу. Желание приобрести клуб уже высказала инвестиционная фирма из ОАЭ Dubai International Capital (DIC) за 4,3 миллиарда фунтов.

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Twitter / Conor McGregor

Артур Лапсаков

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