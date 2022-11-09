"Какой клуб!": Макгрегор заявил о желании приобрести "Ливерпуль"

Ирландский боец Конор Макгрегор высказал желание приобрести английский футбольный клуб "Ливерпуль". Об этом он написал в "Твиттере".

"Купить "Ливерпуль"? С удовольствием. Как только я услышал, я запросил информацию об этом. Какой поворот событий! Какой клуб!" — заявил Макгрегор.