"Какой клуб!": Макгрегор заявил о желании приобрести "Ливерпуль"
Экс-чемпион UFC Макгрегор высказал желание купить футбольный "Ливерпуль"
Ирландский боец Конор Макгрегор высказал желание приобрести английский футбольный клуб "Ливерпуль". Об этом он написал в "Твиттере".
"Купить "Ливерпуль"? С удовольствием. Как только я услышал, я запросил информацию об этом. Какой поворот событий! Какой клуб!" — заявил Макгрегор.
Напомним, американская компания Fenway Sports Group выставила "Ливерпуль" на продажу. Желание приобрести клуб уже высказала инвестиционная фирма из ОАЭ Dubai International Capital (DIC) за 4,3 миллиарда фунтов.
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Twitter / Conor McGregor