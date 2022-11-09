Костя Цзю намерен обсудить с главой WBC Сулейманом причины санкций против боксёров РФ

Экс-чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Константин Цзю заявил, что хочет обсудить с руководителем Всемирного боксёрского совета (WBC) Маурисио Сулейманом, почему российских спортсменов исключили из рейтинга организации.

"Хочу с ним лично связаться и обсудить. Если он это сказал, то должны быть какие-то основания. Буду узнавать конкретнее. Потому что сейчас я вижу, что это очень сильно политизировано. Хочу узнать из прямого источника. Дальше будем смотреть", — сообщил Цзю в беседе со "Спорт-Экспрессом".

Спортсмен добавил, что если такое решение принято по политическим причинам, то он не сможет его поменять, однако будет понимать, что делать в будущем. Цзю отметил, что у него сложились очень хорошие отношения с Сулейманом и его отцом.

Отметим, что ранее Всемирный боксёрский совет заявил об исключении белорусских и российских спортсменов из рейтингов организации. Решение принято в связи с конфликтом на Украине. До этого WBC ограничил состязания на территории РФ и Белоруссии и выступления атлетов под национальными флагами.