Дума приняла во II чтении проект, дающий добровольцам статус ветерана боевых действий

Госдума приняла во втором чтении законопроект о статусе ветерана боевых действий для добровольцев, участвующих в спецоперации на Украине.

Документ подразумевает наделение статусом ветерана боевых действий лиц, поступивших в созданные по решению государственной власти РФ добровольческие формирования, содействующие выполнению задач в ходе СВО.