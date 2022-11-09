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9 ноября, 12:26

Дума приняла во II чтении проект, дающий добровольцам статус ветерана боевых действий

Госдума приняла во втором чтении законопроект о статусе ветерана боевых действий для добровольцев, участвующих в спецоперации на Украине.

Документ подразумевает наделение статусом ветерана боевых действий лиц, поступивших в созданные по решению государственной власти РФ добровольческие формирования, содействующие выполнению задач в ходе СВО.

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Напомним, авторами законопроекта стали депутаты от всех фракций, а также сенаторы и председатель Совфеда Валентина Матвиенко. В первом чтении законопроект был принят 8 ноября.

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Артур Лапсаков

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