Дума приняла во II чтении проект, дающий добровольцам статус ветерана боевых действий
Госдума приняла во втором чтении законопроект о статусе ветерана боевых действий для добровольцев, участвующих в спецоперации на Украине.
Документ подразумевает наделение статусом ветерана боевых действий лиц, поступивших в созданные по решению государственной власти РФ добровольческие формирования, содействующие выполнению задач в ходе СВО.
Напомним, авторами законопроекта стали депутаты от всех фракций, а также сенаторы и председатель Совфеда Валентина Матвиенко. В первом чтении законопроект был принят 8 ноября.
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