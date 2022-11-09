9 ноября воздушная тревога объявлена по всей территории Украины
Сегодня, 9 ноября, воздушная тревога была объявлена по всей территории Украины, в том числе в столице — в Киеве. Об этом свидетельствуют данные, поступившие на ресурсы оповещения населения.
Накануне воздушная опасность и сгнал тревоги были зафиксирована лишь в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской и Черкасской областях.
Тем временем МВД Украины констатировало резкое увеличение числа дорожно-транспортных происшествий, вызванных отключениями светофоров в результате энергокризиса. По данным ведомства, только за последние сутки на дорогах страны произошло свыше 600 аварийных ситуаций, унёсших жизни семи человек. Кроме того, более 70 людей получили различные травмы и повреждения.
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