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Опубликовано 9 ноября 2022, 12:19

9 ноября воздушная тревога объявлена по всей территории Украины

Сегодня, 9 ноября, воздушная тревога была объявлена по всей территории Украины, в том числе в столице — в Киеве. Об этом свидетельствуют данные, поступившие на ресурсы оповещения населения.

Накануне воздушная опасность и сгнал тревоги были зафиксирована лишь в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской и Черкасской областях.

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Тем временем МВД Украины констатировало резкое увеличение числа дорожно-транспортных происшествий, вызванных отключениями светофоров в результате энергокризиса. По данным ведомства, только за последние сутки на дорогах страны произошло свыше 600 аварийных ситуаций, унёсших жизни семи человек. Кроме того, более 70 людей получили различные травмы и повреждения.

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Getty Images / SOPA Images / Oleksii Chumachenko

Александра Вишнякова
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