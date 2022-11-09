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9 ноября, 12:19

Воздушная тревога объявлена по всей Украине

Воздушная тревога объявлена сегодня, 9 ноября, на всей территории Украины, включая Киев. Об этом свидетельствуют данные ресурса по оповещению населения.

Ранее тревога была объявлена только в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Черкасской областях.

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А ранее МВД Украины сообщило о всплеске ДТП из-за отключений светофоров по причине энергокризиса. Лишь за прошедшие сутки на автодорогах страны произошло более 600 аварий, в которых погибли семь человек и более 70 получили травмы.

Обложка ©

Getty Images / SOPA Images / Oleksii Chumachenko

Александра Вишнякова

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