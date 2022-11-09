Воздушная тревога объявлена по всей Украине
Воздушная тревога объявлена сегодня, 9 ноября, на всей территории Украины, включая Киев. Об этом свидетельствуют данные ресурса по оповещению населения.
Ранее тревога была объявлена только в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Черкасской областях.
А ранее МВД Украины сообщило о всплеске ДТП из-за отключений светофоров по причине энергокризиса. Лишь за прошедшие сутки на автодорогах страны произошло более 600 аварий, в которых погибли семь человек и более 70 получили травмы.
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