Сегодня, 9 ноября, воздушная тревога была объявлена по всей территории Украины, в том числе в столице — в Киеве. Об этом свидетельствуют данные, поступившие на ресурсы оповещения населения.

Накануне воздушная опасность и сгнал тревоги были зафиксирована лишь в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской и Черкасской областях.