"Ты следующий": В Одессе вновь осквернили памятник Суворову, намекнув на его скорый снос
В Одессе вновь осквернили памятник Александру Суворову
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На Украине снова осквернили памятник русскому полководцу Александру Суворову, установленный в центре Одессы.
Как сообщает местное издание "Одесская жизнь", на монументе появилась жёлтая надпись "ти наступний", что в переводе с украинского означает "ты следующий". Таким образом вандалы намекнули, что памятник необходимо снести. "Следующим" он оказался в связи с тем, что совсем недавно одесские власти решили демонтировать памятник российской императрице Екатерине II, который неоднократно подвергался нападкам со стороны вандалов.
Памятник Суворову оскверняют не впервые. Всего несколько дней назад неизвестные накинули на шею полководца петлю.