"Ты следующий": В Одессе вновь осквернили памятник Суворову, намекнув на его скорый снос

Как сообщает местное издание "Одесская жизнь", на монументе появилась жёлтая надпись "ти наступний", что в переводе с украинского означает "ты следующий". Таким образом вандалы намекнули, что памятник необходимо снести. "Следующим" он оказался в связи с тем, что совсем недавно одесские власти решили демонтировать памятник российской императрице Екатерине II, который неоднократно подвергался нападкам со стороны вандалов.