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9 ноября, 11:09

"Ты следующий": В Одессе вновь осквернили памятник Суворову, намекнув на его скорый снос

В Одессе вновь осквернили памятник Александру Суворову

<p>Обложка © Telegram / "Одесская жизнь"</p>

Обложка © Telegram / "Одесская жизнь"

На Украине снова осквернили памятник русскому полководцу Александру Суворову, установленный в центре Одессы.

Как сообщает местное издание "Одесская жизнь", на монументе появилась жёлтая надпись "ти наступний", что в переводе с украинского означает "ты следующий". Таким образом вандалы намекнули, что памятник необходимо снести. "Следующим" он оказался в связи с тем, что совсем недавно одесские власти решили демонтировать памятник российской императрице Екатерине II, который неоднократно подвергался нападкам со стороны вандалов.

В Одессе начали подготовку к сносу памятника Екатерине II

В Одессе начали подготовку к сносу памятника Екатерине II

Памятник Суворову оскверняют не впервые. Всего несколько дней назад неизвестные накинули на шею полководца петлю.

Максим Плетнёв

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