Ещё пять минуточек: Женщины чаще мужчин откладывают первый звонок будильника

Более половины взрослых (57%) не встают после первого сигнала будильника, а остаются в постели до второго или третьего звонка. К такому выводу пришли сомнологи из Нотр-Дамского университета в США, результаты исследования опубликованы в статье журнала Sleep.

Участниками эксперимента стали 450 человек, которым специалисты раздали трекеры активности. Выяснилось, что повтор будильника приводил к уменьшению числа шагов и проблемам со сном. При этом совы чаще остальных ленились сразу встать с кровати и жаловались на усталость.

Кроме того, сомнологи установили, что молодёжь дольше спит после первого звонка будильника, чем другие группы, а женщины на 50% чаще мужчин откладывают пробуждение. Исследователи уверены, что это происходит из-за того, что люди не высыпаются. По мнению учёных, такое насильственное пробуждение плохо влияет на организм и состояние человека. В дальнейшем специалисты хотят организовать исследование с большим числом участников.