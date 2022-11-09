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9 ноября, 11:01

Ещё пять минуточек: Женщины чаще мужчин откладывают первый звонок будильника

Учёные в США заявили, что 57% взрослых продолжают дремать после первого сигнала будильника

Более половины взрослых (57%) не встают после первого сигнала будильника, а остаются в постели до второго или третьего звонка. К такому выводу пришли сомнологи из Нотр-Дамского университета в США, результаты исследования опубликованы в статье журнала Sleep.

Участниками эксперимента стали 450 человек, которым специалисты раздали трекеры активности. Выяснилось, что повтор будильника приводил к уменьшению числа шагов и проблемам со сном. При этом совы чаще остальных ленились сразу встать с кровати и жаловались на усталость.

Кроме того, сомнологи установили, что молодёжь дольше спит после первого звонка будильника, чем другие группы, а женщины на 50% чаще мужчин откладывают пробуждение. Исследователи уверены, что это происходит из-за того, что люди не высыпаются. По мнению учёных, такое насильственное пробуждение плохо влияет на организм и состояние человека. В дальнейшем специалисты хотят организовать исследование с большим числом участников.

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Ранее Лайф писал, что плотные шторы способствуют быстрому засыпанию и полноценному ночному отдыху, так как проникающий в комнату свет сбивает биоритмы человека. Таким мнением поделился сомнолог Александр Калинкин.

Обложка ©

Shutterstock

Никита Осипов

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