ВСУ сбрасывают в реку тела бойцов, чтобы скрыть потери под Харьковом
Марочко: ВСУ под Харьковом сбрасывают в реку тела бойцов
Военные ВСУ под Харьковом сбрасывают в реку тела сослуживцев, пытаясь таким образом скрыть реальные потери и усложнить идентификацию погибших. Об этом сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в беседе с ТАСС.
"Данный факт выявлен абсолютно недавно. <...> В трёх километрах юго-западнее населённого пункта Богуславка (село в Харьковской области. — Прим. Лайфа) выявлен факт сокрытия реальных потерь в рядах ВСУ. Украинские боевики свозят трупы к водоёму и сбрасывают тела своих сослуживцев в реку Оскол", — сказал он.
Марочко отметил, что микрофлора реки позволяет быстро уничтожить улики за короткий промежуток времени. Он добавил, трупы в таком случае будут обезличены, скелетированы, а идентифицировать личность можно лишь с помощью ДНК-экспертизы. По словам офицера НМ ЛНР, такой шаг ВСУ связан во многом с неблагоприятными погодными условиями, так как "пошли дожди и выкапывать рвы стало неудобно". Украинские военные складывают погибших на плот и сбрасывают на разных участках реки, отметил Марочко. При этом для того, чтобы тела не всплывали, в качестве груза используют шлакоблоки.
Ранее Лайф рассказывал, что ВСУ пытались сбросить с дрона самодельную бомбу на подстанцию РЭС в Курской области. К счастью, этот манёвр оказался неудачным.
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