ВСУ сбрасывают в реку тела бойцов, чтобы скрыть потери под Харьковом

"Данный факт выявлен абсолютно недавно. <...> В трёх километрах юго-западнее населённого пункта Богуславка (село в Харьковской области. — Прим. Лайфа) выявлен факт сокрытия реальных потерь в рядах ВСУ. Украинские боевики свозят трупы к водоёму и сбрасывают тела своих сослуживцев в реку Оскол", — сказал он.

Марочко отметил, что микрофлора реки позволяет быстро уничтожить улики за короткий промежуток времени. Он добавил, трупы в таком случае будут обезличены, скелетированы, а идентифицировать личность можно лишь с помощью ДНК-экспертизы. По словам офицера НМ ЛНР, такой шаг ВСУ связан во многом с неблагоприятными погодными условиями, так как "пошли дожди и выкапывать рвы стало неудобно". Украинские военные складывают погибших на плот и сбрасывают на разных участках реки, отметил Марочко. При этом для того, чтобы тела не всплывали, в качестве груза используют шлакоблоки.