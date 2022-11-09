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Регион
Опубликовано 9 ноября 2022, 10:51
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В бою под Угледаром погиб член Народного совета ДНР Михаил Жуков

В зоне специальной военной операции погиб член Народного совета ДНР Михаил Жуков. Об этом рассказала депутат парламента республики Елена Шишкина, добавив, что трагедия произошла во время боя под Угледаром.

"Миша погиб вчера в бою на Угледарском направлении", — сказала Шишкина в беседе с ТАСС.

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Ранее Лайф рассказывал, что в зоне СВО погиб священнослужитель храма при штабе Ракетных войск специального назначения, протоиерей Михаил Васильев. Глава государства присвоил ему звание Героя России, а патриарх Кирилл наградил священника орденом РПЦ посмертно.

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ТАСС / Станислав Красильников

Максим Плетнёв
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