ФАС: На маркетплейсах благодаря параллельному импорту снизились цены на одежду и обувь

ФАС России отмечает снижение средней цены на одежду и обувь, ввезённые в страну по параллельному импорту и реализуемые на маркетплейсах. Об этом заявил глава Антимонопольной службы Максим Шаскольский.

"Информация, которая поступает от ряда маркетплейсов, говорит о том, что по позициям, где максимально разрешён параллельный импорт, — в категориях "одежда", "обувь", — объём реализации товаров не только смог вернуться на уровень 2021 года, но на этих площадках существенно увеличился. Одновременно в данных категориях наблюдается и снижение средней цены товаров", — сказал он, выступая на VII Международной научно-практической конференции "Антимонопольная политика: наука, практика, образование".

При этом, как отметил Шаскольский, по определённым категориям товаров, где такой импорт пока не разрешён, отмечается рост цен в сравнении с прошлым годом. Глава ФАС также заявил о необходимости разрешения введения параллельного импорта на все товары, за исключением тех, которые локализованы на территории нашей страны.