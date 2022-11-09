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9 ноября, 10:26

Введение акциза на сладкие напитки перенесли на 1 июля

Депутаты Госдумы решили перенести введение акциза на сахаросодержащие напитки с 1 января на 1 июля 2023 года. Об этом сообщает РИА "Новости".

Согласно документу, сахаросодержащими признаются безалкогольные напитки, произведённые с добавлением сахара, фруктозы и других сладких веществ, содержание которых превышает пять граммов на сто миллилитров продукта. Размер налога составляет семь рублей за литр.

При этом не будет облагаться акцизом продукция, прошедшая госрегистрацию в соответствии с правом Евразийского экономического союза, а также напитки брожения, квасы с содержанием этилового спирта до 1,2%, соки, нектары, морсы, молочная продукция и кисели. Налог также не будет взиматься с напитков, изготовленных и упакованных организациями и ИП, оказывающими услуги в сфере общепита.

Доходы от акциза на сладкие напитки направят на лечение диабета в России

Доходы от акциза на сладкие напитки направят на лечение диабета в России

О том, что в России могут ввести акцизы на газировку, стало известно ещё в 2018 году. Авторы инициативы считают, что такое увеличение стоимости газировки поможет в борьбе с новой проблемой — ожирением — и будет стимулировать граждан переходить на более правильное питание.

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Shutterstock

Наталья Исакова

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