Введение акциза на сладкие напитки перенесли на 1 июля

Депутаты Госдумы решили перенести введение акциза на сахаросодержащие напитки с 1 января на 1 июля 2023 года. Об этом сообщает РИА "Новости".

Согласно документу, сахаросодержащими признаются безалкогольные напитки, произведённые с добавлением сахара, фруктозы и других сладких веществ, содержание которых превышает пять граммов на сто миллилитров продукта. Размер налога составляет семь рублей за литр.

При этом не будет облагаться акцизом продукция, прошедшая госрегистрацию в соответствии с правом Евразийского экономического союза, а также напитки брожения, квасы с содержанием этилового спирта до 1,2%, соки, нектары, морсы, молочная продукция и кисели. Налог также не будет взиматься с напитков, изготовленных и упакованных организациями и ИП, оказывающими услуги в сфере общепита.