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9 ноября, 10:13

"Мир дедушки Байдена улетает": Медведев отреагировал на первые результаты выборов в Конгресс США

Медведев заявил об уменьшении поддержки курса США в мире

В мире снижается поддержка внешнеполитического курса США. Об этом заявил заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев, реагируя на первые итоги выборов в американский Конгресс.

"Первые результаты выборов в США и вчерашний истеричный "ультиматум" украинского зелёного вождя в зелёной нестиранной майке — подтверждение того, что привычный мир дедушки Байдена улетает, поддержка курса США в мире уменьшается", — написал он в телеграм-канале.

По словам Медведева, ставка на "упоротого гетмана" оказалась ошибочной. Пост он сопроводил изображением, в котором напомнил, что от России отвернулись "надменные" государства и их "подсвинки", однако "весь мир не хрюкает с ними в хоре".

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Ранее Медведев допустил вероятность манипуляций во время выборов в Конгресс США. Предложение он озвучил в ходе партийной встречи в Сахалинской области.

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ТАСС / Екатерина Штукина / POOL

Никита Осипов

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