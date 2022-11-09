"Мир дедушки Байдена улетает": Медведев отреагировал на первые результаты выборов в Конгресс США
Медведев заявил об уменьшении поддержки курса США в мире
В мире снижается поддержка внешнеполитического курса США. Об этом заявил заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев, реагируя на первые итоги выборов в американский Конгресс.
"Первые результаты выборов в США и вчерашний истеричный "ультиматум" украинского зелёного вождя в зелёной нестиранной майке — подтверждение того, что привычный мир дедушки Байдена улетает, поддержка курса США в мире уменьшается", — написал он в телеграм-канале.
По словам Медведева, ставка на "упоротого гетмана" оказалась ошибочной. Пост он сопроводил изображением, в котором напомнил, что от России отвернулись "надменные" государства и их "подсвинки", однако "весь мир не хрюкает с ними в хоре".
Ранее Медведев допустил вероятность манипуляций во время выборов в Конгресс США. Предложение он озвучил в ходе партийной встречи в Сахалинской области.
ТАСС / Екатерина Штукина / POOL