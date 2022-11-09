В Кремле не ждут улучшения отношений с США после выборов в Конгресс

"Эти выборы важны, но, с другой стороны, я не ошибусь, наверное, если скажу, что серьёзно преувеличивать значение этих выборов для будущего в краткосрочной и среднесрочной перспективе наших двусторонних отношений [нельзя]. Ничего поменять сущностного эти выборы не могут", — сказал он журналистам на мероприятии общества "Знание".