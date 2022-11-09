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9 ноября, 10:09

В Кремле не ждут улучшения отношений с США после выборов в Конгресс

Песков: Выборы в Конгресс не повлияют на плохие отношения России и США

Российско-американские отношения останутся плохими, несмотря на результаты выборов в Конгресс США. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Эти выборы важны, но, с другой стороны, я не ошибусь, наверное, если скажу, что серьёзно преувеличивать значение этих выборов для будущего в краткосрочной и среднесрочной перспективе наших двусторонних отношений [нельзя]. Ничего поменять сущностного эти выборы не могут", — сказал он журналистам на мероприятии общества "Знание".

По словам представителя Кремля, отношения Москвы и Вашингтона пока есть и будут оставаться плохими.

Песков заявил, что у Москвы есть дела поважнее выборов в Конгресс США

Песков заявил, что у Москвы есть дела поважнее выборов в Конгресс США

Ранее лидер республиканцев Кевин Маккарти заявил о возвращении контроля над Палатой представителей США. Если его прогноз оправдается, он сменит лидера демократического большинства Нэнси Пелоси в должности спикера.

Обложка ©

Unsplash

Артур Лапсаков

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