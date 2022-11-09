Психолог развенчала два главных мифа о людях с аутизмом

Люди с аутизмом не являются умственно отсталыми или, наоборот, наделёнными нечеловеческими способностями, как ошибочно считают многие. Об этом Лайфу рассказала магистр специальной психологии, руководитель интегративной студии для детей и подростков с аутизмом "Зелёное яблоко" Ольга Николаева.

Она подчеркнула, что аутизм и умственная отсталость — это два совершенно разных диагноза. При расстройствах аутистического спектра интеллект в большинстве случаев сохранён. Нередко он выше среднестатистической нормы, но это не суперспособность. Дело в том, что люди с аутизмом воспринимают окружающий мир особенно чутко и внимательны ко всем деталям.

"Объясню на простом примере, как это работает. Вот если сейчас, пока вы читаете эту колонку, рядом с вами внезапно что-то с грохотом упадёт, вы обязательно отвлечётесь и посмотрите в сторону источника шума. Но, например, звук работающего телевизора вы в данный момент способны пропускать мимо ушей. А люди с аутизмом не могут абстрагироваться ни от одного поступающего из внешнего мира сигнала: каждый для них имеет такую же значимость, как падающий на голову тяжёлый предмет", — уточнила специалист.

Николаева рассказала, что нередко люди с аутизмом не справляются с огромным потоком окружающей информации и уходят глубоко в себя, начинают необычно реагировать на речь, тряся рукой или каким-то предметом.

"Но это не значит, что они вас не слышат или не понимают. И, если создать им правильные условия, они способны раскрыться и вступить в диалог. С невербальными людьми он тоже возможен — для этого существуют методы альтернативной коммуникации", — рассказала специалист.

Она добавила, что многие романтизируют образ человека с аутизмом, представляя его в виде героя актёра Дастина Хоффмана из фильма "Человек дождя", способного за секунду сосчитать количество рассыпавшихся спичек. Суть в том, что такие люди попросту не могут игнорировать даже такую мелкую информацию, она для них так же важна, как для обычных людей номер нужного автобуса. По мнению врача, фотографическая память людей с аутизмом — это не дар и не сверхспособность, а бремя, с которым им приходится мириться.