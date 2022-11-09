НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
9 ноября, 10:15

Экономисты выяснили, какие люди получают зарплату выше, чем у коллег

ВШЭ: Открытые, ответственные и стрессоустойчивые работники получают зарплату на 8% выше

Ответственные, открытые и эмоционально устойчивые люди получают больше денег на рабочих местах. Такие результаты исследования привели учёные с факультета экономических наук Высшей школы экономики, передаёт "Газета.ru".

Оказалось, что успех в карьере зависит не только от интеллектуальных способностей, но и от личностных характеристик. Объектом изучения стали данные Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения НИУ ВШЭ, включавшего вопросы о некогнитивных навыках 5,6 тысячи респондентов.

Специалисты с высокими показателями ответственности, доброжелательностью, способностью отвечать за свои действия, экстраверсией с меньшей вероятностью сидят без работы и получают больше денег. У большинства людей некогнитивные навыки находятся в диапазоне "среднее значение плюс-минус стандартное отклонение". Повышение на одно стандартное отклонение увеличивает вероятность трудоустройства на 6%, а прибавка к открытости и ответственности повышает доходы на 8%.

Россияне рассказали, какая зарплата сделает их счастливыми

Россияне рассказали, какая зарплата сделает их счастливыми

Ранее россиянам рассказали, как быстрее и эффективнее копить деньги. При этом риск-менеджер Виталий Манжос уточнил, что накопление не должно быть бременем.

Обложка ©

Unsplash

Артур Лапсаков

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров