Советник Путина назвал страшилками прогноз гибели человечества к 2050 году

Сообщения о возможной гибели человечества к 2050 году из-за изменения климата являются не более чем страшилками в СМИ, ведь человечество не бездействует. Об этом заявил советник президента РФ Руслан Эдельгериев.

"Конечно, если мы не будем принимать меры, ничего хорошего нас не ожидает, но не так драматично, как заявляют. Мы не бездействуем, работаем", — сказал он на 27-й Конференции ООН по вопросам изменения климата (COP27).

Так, например, в России есть значительные сдвиги в органах власти и их понимания проблемы климата. В этом вопросе страна движется в траектории действий Китая, который получает значительную прибыль за счёт новых технологий, в частности, по производству солнечных батарей, хоть и является одним из лидеров по выбросам парниковых газов.

"Дело борьбы с изменением климата — это задача государства, нельзя её перекладывать на граждан", — добавил советник.