НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
9 ноября, 10:45

В латвийском Резекне снесли памятник солдатам-освободителям "Алёша"

<p>Место снесённого памятника "Алёша" в Резекне. Обложка © Telegram-канал <a href="https://t.me/alekseystefanov/3811" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Алексея Стефанова</a></p>

Место снесённого памятника "Алёша" в Резекне. Обложка © Telegram-канал Алексея Стефанова

В латвийском Резекне снесли памятник советским солдатам-освободителям. Об этом сообщают местные СМИ.

"Алёшу" снесли в Резекне... Он был последним большим памятником советским солдатам в Латвии", — сказано в сообщении портала Baltnews.

Снос "Алёши" в Резекне. Видео © Twitter / LTV Ziņu dienests

Глава Дмитрова заявил, что готов забрать памятник советским воинам из латвийского Резекне

Глава Дмитрова заявил, что готов забрать памятник советским воинам из латвийского Резекне

Мемориал под названием "Алёша" был установлен в 1976 году в честь красноармейцев, погибших при освобождении города в годы Второй мировой войны. Мэр Резекне Александр Барташевич назвал снос памятника актом вандализма и заявил, что правительство отвергло все его предложения о переносе монумента или о том, чтобы отложить снос.

Ранее власти Одессы рассказали, что сделают с памятником Екатерине II после демонтажа. По словам спикера областной администрации Сергея Братчука, в монументе нет "никакой художественной ценности".

Артур Лапсаков

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров