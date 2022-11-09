В латвийском Резекне снесли памятник солдатам-освободителям "Алёша"

Мемориал под названием "Алёша" был установлен в 1976 году в честь красноармейцев, погибших при освобождении города в годы Второй мировой войны. Мэр Резекне Александр Барташевич назвал снос памятника актом вандализма и заявил, что правительство отвергло все его предложения о переносе монумента или о том, чтобы отложить снос.