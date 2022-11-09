В латвийском Резекне снесли памятник солдатам-освободителям "Алёша"
Место снесённого памятника "Алёша" в Резекне. Обложка © Telegram-канал Алексея Стефанова
В латвийском Резекне снесли памятник советским солдатам-освободителям. Об этом сообщают местные СМИ.
"Алёшу" снесли в Резекне... Он был последним большим памятником советским солдатам в Латвии", — сказано в сообщении портала Baltnews.
Снос "Алёши" в Резекне. Видео © Twitter / LTV Ziņu dienests
Мемориал под названием "Алёша" был установлен в 1976 году в честь красноармейцев, погибших при освобождении города в годы Второй мировой войны. Мэр Резекне Александр Барташевич назвал снос памятника актом вандализма и заявил, что правительство отвергло все его предложения о переносе монумента или о том, чтобы отложить снос.
Ранее власти Одессы рассказали, что сделают с памятником Екатерине II после демонтажа. По словам спикера областной администрации Сергея Братчука, в монументе нет "никакой художественной ценности".