Пушилин заявил о тяжёлых боях в районе Павловки
Тяжёлые бои продолжаются в районе села Павловка, но его нужно занять для дальнейшего продвижения. Об этом заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
"Продолжается освободительная операция в направлении Угледара. Очень тяжёлые бои продолжаются в районе населённого пункта Павловка, но без занятия Павловки, без полного освобождения данного населённого пункта крайне затруднительно будет продвижение и освобождение уже Угледара", — сказал он в эфире Первого канала.
В свою очередь, этого необходимо добиться, чтобы отодвинуть украинских военных, в частности, от Донецка, добавил Пушилин.
Ранее комбат "Спарты" Артём Жога сообщил о полной зачистке всей территории Донецкого аэропорта. Подавляющая часть воздушной гавани была под контролем ДНР ещё с 2015 года, однако небольшую территорию в районе посёлка Опытное, которая оставалась под контролем ВСУ, удалось зачистить сейчас.
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