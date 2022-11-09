Пушилин заявил о тяжёлых боях в районе Павловки

Тяжёлые бои продолжаются в районе села Павловка, но его нужно занять для дальнейшего продвижения. Об этом заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

"Продолжается освободительная операция в направлении Угледара. Очень тяжёлые бои продолжаются в районе населённого пункта Павловка, но без занятия Павловки, без полного освобождения данного населённого пункта крайне затруднительно будет продвижение и освобождение уже Угледара", — сказал он в эфире Первого канала.

В свою очередь, этого необходимо добиться, чтобы отодвинуть украинских военных, в частности, от Донецка, добавил Пушилин.