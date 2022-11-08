Военные РФ остановили и рассеяли на Южно-Донецком направлении подразделения Вооружённых сил Украины, которые пытались замедлить наступление Российской армии. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Южно-Донецком направлении противник, стремясь замедлить наступление российских войск, предпринял две безуспешные попытки контратаковать в направлении населённых пунктов Новомихайловка и Павловка ДНР. В результате нанесённого огневого поражения подразделения ВСУ были остановлены и рассеяны", — уточнил Конашенков.

По данным Конашенкова, в ходе действий российских военных уничтожено около 90 украинских бойцов, пять боевых бронированных машин, один бронетранспортёр МТ-ЛБ и два пикапа.