ВСУ предприняли две провальные попытки замедлить наступление российских войск
Силы ВСУ рассеяны при попытке замедлить наступление российских войск в ДНР
Военные РФ остановили и рассеяли на Южно-Донецком направлении подразделения Вооружённых сил Украины, которые пытались замедлить наступление Российской армии. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"На Южно-Донецком направлении противник, стремясь замедлить наступление российских войск, предпринял две безуспешные попытки контратаковать в направлении населённых пунктов Новомихайловка и Павловка ДНР. В результате нанесённого огневого поражения подразделения ВСУ были остановлены и рассеяны", — уточнил Конашенков.
По данным Конашенкова, в ходе действий российских военных уничтожено около 90 украинских бойцов, пять боевых бронированных машин, один бронетранспортёр МТ-ЛБ и два пикапа.
А ранее морпехи 155-й бригады продвинулись на пять километров вглубь обороны ВСУ под Угледаром. Бои на данном участке идут уже более десяти суток.
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