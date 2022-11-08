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Опубликовано 8 ноября 2022, 10:50
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ВСУ предприняли две провальные попытки замедлить наступление российских войск

Силы ВСУ рассеяны при попытке замедлить наступление российских войск в ДНР

Военные РФ остановили и рассеяли на Южно-Донецком направлении подразделения Вооружённых сил Украины, которые пытались замедлить наступление Российской армии. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Южно-Донецком направлении противник, стремясь замедлить наступление российских войск, предпринял две безуспешные попытки контратаковать в направлении населённых пунктов Новомихайловка и Павловка ДНР. В результате нанесённого огневого поражения подразделения ВСУ были остановлены и рассеяны", — уточнил Конашенков.

По данным Конашенкова, в ходе действий российских военных уничтожено около 90 украинских бойцов, пять боевых бронированных машин, один бронетранспортёр МТ-ЛБ и два пикапа.

Российский военный сообщил об участии польских наёмниц в наступлении ВСУ
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А ранее морпехи 155-й бригады продвинулись на пять километров вглубь обороны ВСУ под Угледаром. Бои на данном участке идут уже более десяти суток.

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Андрей Бражников
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