Российские военные сорвали очередную попытку наступления ВСУ на Краснолиманском направлении

Очередная попытка украинского наступления на Краснолиманском направлении провалилась. Об этом проинформировал журналистов во вторник официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков. По его словам, в этом районе российские военные уничтожили более ста украинских бойцов и три танка противника.