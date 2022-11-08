Российские военные сорвали очередную попытку наступления ВСУ на Краснолиманском направлении
Очередная попытка украинского наступления на Краснолиманском направлении провалилась. Об этом проинформировал журналистов во вторник официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков. По его словам, в этом районе российские военные уничтожили более ста украинских бойцов и три танка противника.
"На Краснолиманском направлении в результате нанесения упреждающего огневого поражения сорвана попытка наступления двух батальонных тактических групп ВСУ в направлении населённых пунктов Площанка и Червонопоповка, ЛНР", — сообщил на брифинге представитель военного ведомства.
Напомним, что на днях ВСУ потеряли 250 бойцов в провальных атаках на Краснолиманском направлении, а также два танка, четыре боевые бронированные машины, РСЗО "Град", самоходную артиллерийскую установку и 12 автомобилей. Также сообщалось, что подразделения 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота ВМФ России продолжают вести наступление на Угледарском направлении против украинских войск и иностранных наёмников.
ТАСС / Станислав Красильников