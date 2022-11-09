В Ужгороде снесли монумент советским воинам-освободителям
В украинском Ужгороде в Закарпатье снесли памятник советским солдатам. Одиннадцатиметровый монумент весом 19 тонн стоял рядом с контрольно-пропускным пунктом возле границы Украины и Словакии.
В Ужгороде снесли 11-метровый памятник советскому солдату. Видео © Telegram / Sputnik Беларусь
Как сообщили региональные власти, решение о сносе памятника "Украина — освободителям" было принято, поскольку он якобы находился в аварийном состоянии и мог упасть на людей. Демонтированную скульптуру солдата пообещали отправить на хранение "в определённое место", а на её месте позже установят другой монумент.
Памятник "Украина — освободителям" появился в Ужгороде 8 мая 1970 года по случаю 25-й годовщины освобождения от фашистских захватчиков. Монумент внесён в список культурного наследия Незалежной.
Ранее Лайф писал, что в Николаеве взорвали обелиск "Родина-мать" в сквере памяти жертв Второй мировой войны. Этот сквер расположен рядом с братской могилой, где похоронены 80 местных подпольщиков и жертвы фашизма 1941–1945 годов.
Telegram / Sputnik Беларусь