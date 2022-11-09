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9 ноября, 10:55

В Ужгороде снесли монумент советским воинам-освободителям

В украинском Ужгороде в Закарпатье снесли памятник советским солдатам. Одиннадцатиметровый монумент весом 19 тонн стоял рядом с контрольно-пропускным пунктом возле границы Украины и Словакии.

В Ужгороде снесли 11-метровый памятник советскому солдату. Видео © Telegram / Sputnik Беларусь

Как сообщили региональные власти, решение о сносе памятника "Украина — освободителям" было принято, поскольку он якобы находился в аварийном состоянии и мог упасть на людей. Демонтированную скульптуру солдата пообещали отправить на хранение "в определённое место", а на её месте позже установят другой монумент.

Памятник "Украина — освободителям" появился в Ужгороде 8 мая 1970 года по случаю 25-й годовщины освобождения от фашистских захватчиков. Монумент внесён в список культурного наследия Незалежной.

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Обложка ©

Telegram / Sputnik Беларусь

Наталья Исакова

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