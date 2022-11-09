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9 ноября, 12:15
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Нарколог назвал три фактора, которые выведут скрытого алкоголика на чистую воду

Нарколог Гончаров рассказал, как выявить в компании зависимого человека с помощью "алкогольного" юмора

<p>Фото © unsplash.com/<a href="https://unsplash.com/photos/c7VEKgs8nXI" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> iam_os</a></p>

Фото © unsplash.com/ iam_os

Действие алкоголя на организм сродни наркотикам, причём оно может быть даже тяжелее в сравнении с негативным эффектом от некоторых запрещённых препаратов. Об этом Лайфу рассказал психиатр-нарколог Олег Гончаров. Чтобы определить, алкоголик человек или нет, стоит присмотреться к трём признакам: биологическому, психологическому и социальному.

"Биологические факторы следующие: если человек уже замечает, что 5–10 лет назад, когда он собирался в компании и выпивал 100–200 граммов крепкого алкоголя, то сейчас он один выпивает бутылку водки и почти не пьянеет. Это называется ростом толерантности или переносимости. Второй фактор — это похмелье. Если непьющему человеку в таком состоянии предложить немножко поправить здоровье — выпить рюмку водки или стакан пива, реакция может быть рвотой фонтаном. А человек с зависимостью выпивает пиво и получше сразу стало", — говорит Олег Гончаров.

Врач отметил, что алкоголики меняются и психологически. Такой человек становится лжив, у него страдает самооценка. Кроме того, начинаются проблемы в семье.

"Ему говорят: вот ты начинаешь выпивать — и детям, и жене от этого плохо. Алкоголик сразу пустит в ход так называемый алкогольный юмор: пусть сами тоже пьют. Когда такому человеку говорят: вот ты сдал печёночные пробы, а они в полтора раза выше, он ответит: ну ничего страшного, попью витаминок — и всё пройдёт", — привёл пример собеседник Лайфа.

Медик добавил, что особую настороженность стоит проявлять при употреблении спиртного женщинами. Проблемы появляются, когда дама начинает употреблять алкоголь не с целью получить какое-то эстетическое удовольствие и почувствовать вкус, а пьёт именно из-за эффекта, который даёт спирт. Когда человек пытается решить таким образом свои эмоциональные проблемы, то увеличиваются и количество, и частота употребления, заключил врач.

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Ранее Лайф публиковал рейтинг самых "пьющих" и "трезвых" профессий. Так, согласно статистике, менее всего подвержены алкоголизму те, кто испытывает минимум стресса и меньше загружен делами.

Алексей Берковиц

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