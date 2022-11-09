Психолог рассказала, как спорт поможет справиться с эмоциональным выгоранием

Эмоциональному выгоранию в той или иной степени подвержены многие специалисты в самых разных областях. Справиться с этой проблемой поможет "перезагрузка", рассказала в беседе с Лайфом доцент кафедры психологии управления и истории ГУУ Ирина Щербакова.

"Причин эмоционального выгорания много, среди них монотонная деятельность, увеличение нагрузки на работе, противоречивые требования руководителей, разобщённость сотрудников, несоответствие зарплаты выполняемой работе. Самое простое, что хочется посоветовать в данной ситуации, — это перезагрузка. <...> Организуйте себе событие, а ещё лучше — несколько событий, которые заведомо вам приятны и однозначно вас наполняют, перезаряжают ваши батарейки", — отметила собеседница.

По словам Щербаковой, побороть выгорание можно с помощью вкусной еды, встреч с друзьями, а кому-то и вовсе достаточно хорошенько выспаться. При этом есть ещё одно рабочее средство — это спорт. Физические нагрузки, как отметила эксперт, снижают уровень тревожности, способствуют выработке эндорфина (гормона радости), а также повышают продуктивность. Немаловажно и то, что спорт позволяет сплотить команду и создать дружелюбную атмосферу в коллективе, ведь именно в различных спортивных состязаниях сотрудники лучше узнают друг друга. Кроме того, занятия спортом можно совместить с каким-нибудь полезным делом, к примеру изучением иностранных языков. Щербакова поделилась, что во время тренировок постоянно слушает программу по приготовлению разных блюд на английском. Резюмируя вышесказанное, наша собеседница подчеркнула, что сегодня многие люди признают необходимость спорта, но зачастую придумывают отговорки, лишь бы не заниматься им.

"Как сказал Арнольд Шварценеггер: "Ты можешь сказать, что у тебя плохая генетика, плохой обмен веществ, а можешь просто поднять свою пятую точку с дивана и начать работать над собой, задаться целью и верить в себя. В этом случае ты обязательно добьёшься успеха", — добавила эксперт.