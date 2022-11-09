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9 ноября, 11:33

История с поездкой россиян в Мардин вместо Мадрида оказалась фейком

Альянс турагентств РФ назвал фейком историю с поездкой россиян в Мардин вместо Мадрида

Сообщение турецкой прессы об ошибке российского туроператора, якобы отправившего путешественников в турецкий Мардин вместо Мадрида, оказалось фейковым. Об этом Лайфу заявила исполнительный директор Альянса турагентств Наталья Осипова.

"Такого не могло быть, ни один турист не обращался в турагентства. А были ли вообще эти туристы? Их кто-то видел? Они никуда не обращались", — сказала Осипова.

Можно предположить, что путешественники не пользовались услугами турагентств, однако в самом материале ни имён, ни названий не указано. По мнению альянса, это просто пиар.

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Ранее Лайф писал о сообщении газеты Yeni Akit о том, что из-за ошибки турагентства россияне вместо Мадрида отправились в турецкий Мардин. Там они провели день, а город им очень понравился, рассказал глава Ассоциации туристических предприятий Мардина Аслан Пашаоглу.

Обложка ©

Unsplash

Артур Лапсаков

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