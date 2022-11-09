Занятия по начальной военной подготовке в российских школах будут внеурочными
Занятия по начальной военной подготовке, которые планируется проводить в школах РФ в следующем учебном году, будут внеурочными. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
"Внеурочный модуль по начальной военной подготовке будет подготовлен для российских школ и со следующего учебного года будет внедряться в образовательные программы", — сказано в сообщении пресс-службы Минпросвещения, которое приводит ТАСС.
Ведомство намерено закрепить получение таких знаний на уровне федеральных основных образовательных программ. Речь идёт о предмете "Основы безопасности жизнедеятельности". При этом в рамках дисциплины запланировано два варианта программы, один из которых предусмотрен для профильных кадетских классов. Как отметили в ведомстве, уже сейчас модули, посвящённые начальной военной подготовке, входят в программу обучения. Так, на уроках школьники узнают об обязанностях россиянина в ходе призыва, а также рассматривают темы военно-профессиональной деятельности и оказания первой помощи.
Ранее Лайф уже писал, что ученики российских школ будут проходить курсы начальной военной подготовки. По словам Кравцова, курс готовится до 1 января, затем он пройдёт апробацию.
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ТАСС / Антон Денисов