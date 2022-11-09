Путин присвоил наименование "гвардейский" 277-му бомбардировочному авиационному полку
Президент РФ Владимир Путин присвоил почётное наименование "гвардейский" 277-му бомбардировочному авиационному Млавскому полку, о чём свидетельствует соответствующий указ главы государства.
В документе говорится, что личный состав полка проявил массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов.
А 31 октября президент подписал указ о присвоении почётного наименования "гвардейская" 232-й реактивной артиллерийской бригаде — также за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество.
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