Суд отстранил от должности депутата, сбившего в Татарске ребёнка и уехавшего с места ДТП
Депутат Татарского района Новосибирской области Сергей Мамонтов отстранён от должности после того, как сбил шестилетнего мальчика и покинул место ДТП. Решение принял Татарский районный суд, сообщает прокуратура региона.
"По требованию Татарской межрайонной прокуратуры от должности депутата Совета депутатов отстранён фигурант ДТП, в результате которого пострадал малолетний ребёнок", — сказано в записи.
Напомним, что 30 октября в Татарске Новосибирской области член Совета депутатов Татарского района Сергей Мамонтов сбил маленького мальчика, уехав после этого с места происшествия. Позже на него завели дело по статье "Оставление в опасности" и арестовали на 11 суток. Сам ребёнок находится в тяжёлом состоянии, у него рана на голове и подозрение на перелом седалищной кости таза.
Telegram / SHOT