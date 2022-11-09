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9 ноября, 11:10

Суд отстранил от должности депутата, сбившего в Татарске ребёнка и уехавшего с места ДТП

Депутат Татарского района Новосибирской области Сергей Мамонтов отстранён от должности после того, как сбил шестилетнего мальчика и покинул место ДТП. Решение принял Татарский районный суд, сообщает прокуратура региона.

"По требованию Татарской межрайонной прокуратуры от должности депутата Совета депутатов отстранён фигурант ДТП, в результате которого пострадал малолетний ребёнок", — сказано в записи.

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Жена депутата, сбившего ребёнка в Татарске, попыталась оправдать супруга

Напомним, что 30 октября в Татарске Новосибирской области член Совета депутатов Татарского района Сергей Мамонтов сбил маленького мальчика, уехав после этого с места происшествия. Позже на него завели дело по статье "Оставление в опасности" и арестовали на 11 суток. Сам ребёнок находится в тяжёлом состоянии, у него рана на голове и подозрение на перелом седалищной кости таза.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Артур Лапсаков

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