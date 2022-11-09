Фейсбилдинг — правда или чушь? Как накачать лицо к Новому году

Косметология не всем по карману, а гимнастикой для лица можно заниматься бесплатно. Простые упражнения помогут предупредить морщины и обвислости. Главное условие таких занятий — их регулярность, тогда результат не заставит себя ждать.

В Интернете легко найти упражнения по фейсбилдингу. Эксперты рассказали Лайфу о самых эффективных из них.

Будто вам обидно Приподнимите подбородок к нижней губе, словно вы расстроены Фото © Pixabay

Рычите, как хищник Делать это можно беззвучно. Максимально оскальтесь, напрягите шею и немного выдвиньте подбородок вперёд Фото © Pixabay

Эти упражнения эффективны для тех, кто не хочет иметь несколько подбородков и складки на шее.

— Второе упражнение особенно эффективно для тех, у кого уже есть провисание подбородка или имеется генетическая предрасположенность к этому, — говорит косметолог Дарья Баскакова.

Во все глаза Максимально широко распахните глаза. Выпучите их на несколько секунд, а затем расслабьте Фото © Pixabay

Упражнение помогает избавиться от мелких морщинок вокруг глаз и складок на веках.

Голливудская улыбка Широко улыбнитесь, сильно напрягая мышцы лица. Задержите улыбку на несколько секунд, а затем расслабьтесь Фото © Pixabay

Уходят носогубные складки, морщины вокруг губ. Качаются скулы.

Вдох-выдох Сильно надуйте щёки. Теперь выдохните и максимально втяните их. Выполняйте эти действия попеременно Фото © shutterstock

Это упражнение помогает сформировать красивые скулы и разглаживает морщинки возле губ.

Дразнитесь Высуньте язык и постарайтесь дотянуться им до подбородка Фото © Pixabay

У тех, кто выполняет это упражнение регулярно, не будет второго подбородка, опущенных уголков губ, носогубных складок и плохого настроения.

— Все эти упражнения очень эффективны, я сама рекомендую их пациентам для того, чтобы сохранить результат, полученный в моём кабинете. Но польза от них — только при регулярных занятиях. Особенно важны упражнения для средней зоны лица, ведь из-за силы гравитации она страдает больше всего, — говорит пластический хирург Анастасия Борисенко.