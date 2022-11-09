Мужчин предупредили о свойстве порно убивать потенцию

Регулярные просмотры порно без секса могут привести к снижению потенции. Об этом в беседе с "Газетой.ru" заявил уролог-андролог сети центров репродукции и генетики "Нова клиник" Гусейин Садыков.

"Просмотры порнофильмов, если это не сопровождается половым актом, провоцируют застой секрета в предстательной железе и семенных пузырьках. При частом повторении это приводит к развитию серьёзных сексуальных нарушений", — отметил он.

Специалист добавил, что слишком частые мастурбации рискуют спровоцировать преждевременное семяизвержение, а также могут закончиться психогенной эректильной дисфункцией.