Мужчин предупредили о свойстве порно убивать потенцию
Андролог Садыков: Просмотр порно без секса может привести к снижению потенции
Регулярные просмотры порно без секса могут привести к снижению потенции. Об этом в беседе с "Газетой.ru" заявил уролог-андролог сети центров репродукции и генетики "Нова клиник" Гусейин Садыков.
"Просмотры порнофильмов, если это не сопровождается половым актом, провоцируют застой секрета в предстательной железе и семенных пузырьках. При частом повторении это приводит к развитию серьёзных сексуальных нарушений", — отметил он.
Специалист добавил, что слишком частые мастурбации рискуют спровоцировать преждевременное семяизвержение, а также могут закончиться психогенной эректильной дисфункцией.
Ранее Лайф рассказывал о признаках, которые ещё на первом свидании выдадут в мужчине неудачника в постели. В частности, об этом говорит нежелание мужчины прикоснуться к женщине.
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