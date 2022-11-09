Военные РФ отбили атаки ВСУ в Херсонской области

Российские военные отразили атаку ВСУ в Херсонской области, уничтожив до 110 украинских бойцов. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Николаевско-Криворожском направлении ВСУ силами до трёх ротных тактических групп предпринимали безуспешные попытки атаковать позиции российских войск в направлении населённых пунктов Качкаровка, Пятихатки и Садок Херсонской области", — сказал он в ходе брифинга.