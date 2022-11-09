НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
9 ноября, 12:00

Военные РФ отбили атаки ВСУ в Херсонской области

Российские войска отбили атаки ВСУ в Херсонской области, уничтожив до 110 бойцов ВСУ

Российские военные отразили атаку ВСУ в Херсонской области, уничтожив до 110 украинских бойцов. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Николаевско-Криворожском направлении ВСУ силами до трёх ротных тактических групп предпринимали безуспешные попытки атаковать позиции российских войск в направлении населённых пунктов Качкаровка, Пятихатки и Садок Херсонской области", — сказал он в ходе брифинга.

После того как российские военные нанесли противнику огневое поражение, подразделения ВСУ, как отметил Конашенков, отступили, "понеся значительные потери". В результате на этом направлении было уничтожено восемь бронированных машин и четырнадцать автомобилей.

Российские военные отбросили бойцов ВСУ на исходные позиции на Южно-Донецком направлении

Российские военные отбросили бойцов ВСУ на исходные позиции на Южно-Донецком направлении

Ранее Лайф писал, что военные РФ пресекли попытки проникновения 12 диверсионных групп ВСУ под Николаевом. Украинские бойцы пытались пробраться в тыловые районы.

Обложка ©

Shutterstock

Наталья Исакова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров