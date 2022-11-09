Военные РФ пресекли попытки проникновения 12 диверсионных групп ВСУ под Николаевом
Военные РФ за сутки пресекли попытки проникновения 12 диверсионно-разведывательных групп ВСУ на Николаевско-Криворожском направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Подразделениями российских войск за сутки были обнаружены и пресечены попытки проникновения двенадцати диверсионно-разведывательных групп ВСУ в тыловые районы обороны", — сказал он.
Конашенков добавил, что всего на Николаевско-Криворожском направлении уничтожено до 110 бойцов ВСУ, восемь боевых бронированных машин и 14 автомобилей.
Ранее Лайф рассказывал, что ВС РФ уничтожили до 100 украинских военных и наёмников на Краснолиманском направлении. Также ликвидирован один танк противника, две боевые бронированные машины, боевая машина РСЗО "Град" и три пикапа.
ТАСС / Станислав Красильников