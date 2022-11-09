ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 9 ноября 2022, 11:48
3996

Военные РФ пресекли попытки проникновения 12 диверсионных групп ВСУ под Николаевом

Военные РФ за сутки пресекли попытки проникновения 12 диверсионно-разведывательных групп ВСУ на Николаевско-Криворожском направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Подразделениями российских войск за сутки были обнаружены и пресечены попытки проникновения двенадцати диверсионно-разведывательных групп ВСУ в тыловые районы обороны", — сказал он.

Конашенков добавил, что всего на Николаевско-Криворожском направлении уничтожено до 110 бойцов ВСУ, восемь боевых бронированных машин и 14 автомобилей.

Иностранцев поразило видео с российским солдатом, отбрасывающим гранаты ВСУ
Иностранцев поразило видео с российским солдатом, отбрасывающим гранаты ВСУ

Ранее Лайф рассказывал, что ВС РФ уничтожили до 100 украинских военных и наёмников на Краснолиманском направлении. Также ликвидирован один танк противника, две боевые бронированные машины, боевая машина РСЗО "Град" и три пикапа.

BannerImage

ТАСС / Станислав Красильников

Варвара Романова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • Игорь Конашенков
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar