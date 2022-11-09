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9 ноября, 11:48

Военные РФ пресекли попытки проникновения 12 диверсионных групп ВСУ под Николаевом

Военные РФ за сутки пресекли попытки проникновения 12 диверсионно-разведывательных групп ВСУ на Николаевско-Криворожском направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Подразделениями российских войск за сутки были обнаружены и пресечены попытки проникновения двенадцати диверсионно-разведывательных групп ВСУ в тыловые районы обороны", — сказал он.

Конашенков добавил, что всего на Николаевско-Криворожском направлении уничтожено до 110 бойцов ВСУ, восемь боевых бронированных машин и 14 автомобилей.

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Ранее Лайф рассказывал, что ВС РФ уничтожили до 100 украинских военных и наёмников на Краснолиманском направлении. Также ликвидирован один танк противника, две боевые бронированные машины, боевая машина РСЗО "Град" и три пикапа.

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ТАСС / Станислав Красильников

Варвара Романова

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