Российские военные уничтожили более 60 бойцов ВСУ на Купянском направлении
Российские военные отразили в Луганской Народной Республике атаку усиленного мотопехотного батальона ВСУ. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"На Купянском направлении активными действиями российских войск, огнём артиллерии и ударами авиации отражена атака усиленного мотопехотного батальона ВСУ в направлении населённого пункта Куземовка Луганской Народной Республики", — сказал он в ходе брифинга.
Уничтожено более 60 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и пять автомобилей.
Ранее Минобороны показало видео уничтожения танка ВСУ беспилотником всего одним ударом. При этом ВСУ думали, что им удалось надёжно спрятать технику за зданиями промышленной застройки.
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