Российские военные уничтожили более 60 бойцов ВСУ на Купянском направлении

Российские военные отразили в Луганской Народной Республике атаку усиленного мотопехотного батальона ВСУ. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Купянском направлении активными действиями российских войск, огнём артиллерии и ударами авиации отражена атака усиленного мотопехотного батальона ВСУ в направлении населённого пункта Куземовка Луганской Народной Республики", — сказал он в ходе брифинга.

Уничтожено более 60 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и пять автомобилей.