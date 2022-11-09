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9 ноября, 11:43

Российские военные уничтожили более 60 бойцов ВСУ на Купянском направлении

Российские военные отразили в Луганской Народной Республике атаку усиленного мотопехотного батальона ВСУ. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Купянском направлении активными действиями российских войск, огнём артиллерии и ударами авиации отражена атака усиленного мотопехотного батальона ВСУ в направлении населённого пункта Куземовка Луганской Народной Республики", — сказал он в ходе брифинга.

Уничтожено более 60 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и пять автомобилей.

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Ранее Минобороны показало видео уничтожения танка ВСУ беспилотником всего одним ударом. При этом ВСУ думали, что им удалось надёжно спрятать технику за зданиями промышленной застройки.

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Телеграм-канал Минобороны России

Артур Лапсаков

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