ВС РФ уничтожили до 100 украинских военных и наёмников на Краснолиманском направлении

Вооружённые силы РФ за сутки уничтожили до 100 украинских военных и наёмников на Краснолиманском направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Также, по его данным, уничтожен один танк противника, две боевые бронированные машины, боевая машина РСЗО "Град" и три пикапа.