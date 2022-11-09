ВС РФ уничтожили до 100 украинских военных и наёмников на Краснолиманском направлении
Вооружённые силы РФ за сутки уничтожили до 100 украинских военных и наёмников на Краснолиманском направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Также, по его данным, уничтожен один танк противника, две боевые бронированные машины, боевая машина РСЗО "Град" и три пикапа.
А накануне МО РФ сообщило о предотвращении очередной попытки украинского наступления на Краснолиманском направлении, российские военные уничтожили более ста бойцов ВСУ и три танка противника.
ТАСС / AP