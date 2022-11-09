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9 ноября, 11:45

ВС РФ уничтожили до 100 украинских военных и наёмников на Краснолиманском направлении

Вооружённые силы РФ за сутки уничтожили до 100 украинских военных и наёмников на Краснолиманском направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Также, по его данным, уничтожен один танк противника, две боевые бронированные машины, боевая машина РСЗО "Град" и три пикапа.

ВСУ потеряли 250 бойцов в провальных атаках на Краснолиманском направлении

ВСУ потеряли 250 бойцов в провальных атаках на Краснолиманском направлении

А накануне МО РФ сообщило о предотвращении очередной попытки украинского наступления на Краснолиманском направлении, российские военные уничтожили более ста бойцов ВСУ и три танка противника.

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ТАСС / AP

Александра Вишнякова

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