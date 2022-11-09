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Регион
Опубликовано 9 ноября 2022, 11:45

Российские истребители сбили украинский Ми-8 в Николаевской области

В Николаевской области истребительная авиация Воздушно-космических сил (ВКС) России сбила украинский вертолёт Ми-8. Об этом в среду заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Истребительной авиацией ВКС России в районе населённого пункта Заселье Николаевской области сбит вертолёт Ми-8 Воздушных сил Украины", — заявил он.

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Ранее Лайф рассказывал о том, что российские военные отразили атаку мотопехотного батальона ВСУ на Купянском направлении — украинская сторона за сутки потеряла 160 военных убитыми и ранеными.

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Getty Images / vovashevchuk

Илья Суриков
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