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9 ноября, 11:57

"Не спасовали, не дрогнули": Колокольцев вручил награды раненным в Херсонской области полицейским

Колокольцев вручил награды раненным в Херсонской области полицейским

<p>Колокольцев вручил награды раненным в Херсонской области полицейским. Обложка © <a href="https://mvdmedia.ru/news/official/vladimir-kolokoltsev-vruchil-sotrudnikam-vedomstva-medali-za-zaslugi-v-sluzhbe-v-osobykh-usloviyakh/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"МВД Медиа"</a></p>

Колокольцев вручил награды раненным в Херсонской области полицейским. Обложка © "МВД Медиа"

Глава МВД России Владимир Колокольцев вручил ведомственные медали "За заслуги в службе в особых условиях" российским полицейским, которые получили ранения в Херсонской области во время служебной командировки.

Как сообщает пресс-служба МВД, среди награждённых сотрудников майор полиции (один из опытнейших кинологов в Башкортостане) Иван Макаров. В начале октября он был ранен на территории пункта временной дислокации. Медаль также получил подполковник полиции из Белгородской области Денис Сорочинский. В командировке он выполнял задачи по пресечению деятельности диверсионно-разведывательных групп, а также по раскрытию тяжких преступлений. Во время одного из дежурств белгородец получил множественные осколочные ранения, после чего был госпитализирован.

"В той обстановке, в которой вы находились, реально проявляя и мужество, и героизм при исполнении своих служебных обязанностей, не спасовали, не дрогнули, а продолжали спокойно нести свою службу, даже получив ранение. Я уверен, что вылечитесь, вернётесь в строй и вместе со своими товарищами, коллегами продолжите службу", — сказал Колокольцев полицейским, вручая награды.

Колокольцев вручил награды раненным в Херсонской области полицейским. Фото © "МВД Медиа"

Колокольцев вручил награды раненным в Херсонской области полицейским. Фото © "МВД Медиа"

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