Глава МВД России Владимир Колокольцев вручил ведомственные медали "За заслуги в службе в особых условиях" российским полицейским, которые получили ранения в Херсонской области во время служебной командировки.

Как сообщает пресс-служба МВД, среди награждённых сотрудников майор полиции (один из опытнейших кинологов в Башкортостане) Иван Макаров. В начале октября он был ранен на территории пункта временной дислокации. Медаль также получил подполковник полиции из Белгородской области Денис Сорочинский. В командировке он выполнял задачи по пресечению деятельности диверсионно-разведывательных групп, а также по раскрытию тяжких преступлений. Во время одного из дежурств белгородец получил множественные осколочные ранения, после чего был госпитализирован.

"В той обстановке, в которой вы находились, реально проявляя и мужество, и героизм при исполнении своих служебных обязанностей, не спасовали, не дрогнули, а продолжали спокойно нести свою службу, даже получив ранение. Я уверен, что вылечитесь, вернётесь в строй и вместе со своими товарищами, коллегами продолжите службу", — сказал Колокольцев полицейским, вручая награды.

Колокольцев вручил награды раненным в Херсонской области полицейским. Фото © "МВД Медиа"