Бывшего директора удмуртского ДК отправили в тюрьму за поджог военкомата

Суд приговорил к трём годам и двум месяцам колонии жителя Красногорска Илью Фарбера за поджог призывного пункта и военкомата в удмуртском посёлке Игра. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов Удмуртии.

Согласно информации в пресс-релизе, осуждённый хотел проверить себя — сможет ли он бросить бутылку в военкомат. На суде Фарбер признался, что жалеет о своём поступке.

"В мае 2022 года Фарбер поджёг бутылки с зажигательной смесью, которые заранее изготовил, и бросил их в здания призывного пункта и военного комиссариата, расположенные в посёлке Игра Удмуртской Республики, в результате чего в помещении призывного пункта произошли возгорания, затем пожар, причинивший имущественный ущерб в виде повреждения помещений и уничтожение имущества", — сообщила пресс-служба.

Фарбер признал вину, но отказался давать показания на судебном заседании. Суд признал его виновным в умышленном уничтожении и повреждении имущества с причинением значительного ущерба из хулиганских побуждений.

При назначении наказания учитывались смягчающие обстоятельства — состояние здоровья подсудимого и наличие маленьких детей. Кроме срока в колонии ему назначили штраф в размере 2,6 миллиона рублей.

В прошлом Илья Фарбер был директором Дома культуры в деревне Мошенка Тверской области. В 2012 году его осудили на семь лет и один месяц за получение взятки и превышение полномочий. Но в 2013 году он вышел на свободу досрочно с учётом срока, который провёл в СИЗО.