Российские военные отбросили бойцов ВСУ на исходные позиции на Южно-Донецком направлении

ВС РФ отбросили на исходные рубежи украинских военных, которые пытались контратаковать на Южно-Донецком направлении. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков. По его словам, противник на протяжении суток стремился замедлить наступление российских солдат.

"Нанесением огневого поражения и активными действиями штурмовых групп в районах населённых пунктов Новомихайловка, Павловка и Времевка Донецкой Народной Республики подразделения ВСУ были рассеяны и отброшены на исходные позиции", — подчеркнул он.

Конашенков добавил, что в результате ликвидировано более 80 украинских силовиков, а также уничтожены один танк, шесть боевых бронированных машин и три автомобиля противника.