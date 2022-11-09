Российские военные отбросили бойцов ВСУ на исходные позиции на Южно-Донецком направлении
ВС РФ отбросили на исходные рубежи украинских военных, которые пытались контратаковать на Южно-Донецком направлении. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков. По его словам, противник на протяжении суток стремился замедлить наступление российских солдат.
"Нанесением огневого поражения и активными действиями штурмовых групп в районах населённых пунктов Новомихайловка, Павловка и Времевка Донецкой Народной Республики подразделения ВСУ были рассеяны и отброшены на исходные позиции", — подчеркнул он.
Конашенков добавил, что в результате ликвидировано более 80 украинских силовиков, а также уничтожены один танк, шесть боевых бронированных машин и три автомобиля противника.
Ранее Лайф писал, что военные РФ пресекли попытки проникновения 12 диверсионных групп ВСУ под Николаевом. Всего на Николаевско-Криворожском направлении уничтожено до 110 бойцов ВСУ, восемь боевых бронированных машин и 14 автомобилей.
ТАСС / Донат Сорокин