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9 ноября, 11:51

ВС РФ уничтожили под Днепром склад с боеприпасами к реактивным системам залпового огня

В районе Днепра уничтожен склад боеприпасов ВСУ с реактивными снарядами систем залпового огня HIMARS, "Ольха" и артиллерийскими боеприпасами, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе города Днепра уничтожен склад боеприпасов ВСУ с реактивными снарядами к системам залпового огня HIMARS, "Ольха", а также артиллерийскими боеприпасами", — сказал он в ходе брифинга.

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Ранее врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил о тяжёлых боях в районе Павловки. Однако этот населённый пункт имеет важное значение, указал он.

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Телеграм-канал Минобороны России

Артур Лапсаков

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