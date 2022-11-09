ВС РФ уничтожили под Днепром склад с боеприпасами к реактивным системам залпового огня

В районе Днепра уничтожен склад боеприпасов ВСУ с реактивными снарядами систем залпового огня HIMARS, "Ольха" и артиллерийскими боеприпасами, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе города Днепра уничтожен склад боеприпасов ВСУ с реактивными снарядами к системам залпового огня HIMARS, "Ольха", а также артиллерийскими боеприпасами", — сказал он в ходе брифинга.