ВС РФ уничтожили под Днепром склад с боеприпасами к реактивным системам залпового огня
В районе Днепра уничтожен склад боеприпасов ВСУ с реактивными снарядами систем залпового огня HIMARS, "Ольха" и артиллерийскими боеприпасами, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"В районе города Днепра уничтожен склад боеприпасов ВСУ с реактивными снарядами к системам залпового огня HIMARS, "Ольха", а также артиллерийскими боеприпасами", — сказал он в ходе брифинга.
Ранее врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил о тяжёлых боях в районе Павловки. Однако этот населённый пункт имеет важное значение, указал он.
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