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9 ноября, 12:00

Родион Мирошник освобождён от должности посла ЛНР

Мирошник освобождён от должности посла ЛНР из-за вхождения региона в состав РФ

<p>Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко</p>

Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Из-за вхождения Луганской Народной Республики в состав РФ Родион Мирошник освобождён от должности посла региона в России. Об этом сообщила пресс-служба ныне действующего МИД республики.

"Чрезвычайный и полномочный посол Луганской Народной Республики в Российской Федерации Родион Мирошник освобождён от занимаемой должности указом главы Луганской Народной Республики в связи с принятием Луганской Народной Республики в состав Российской Федерации", — сказано в сообщении представительства.

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Ранее Лайф цитировал Родиона Мирошника, который заявил о том, что, договорившись с западными странами, Польша уже пытается "тихо аннексировать" соседние регионы Украины.

Илья Суриков

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