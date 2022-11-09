Родион Мирошник освобождён от должности посла ЛНР
Мирошник освобождён от должности посла ЛНР из-за вхождения региона в состав РФ
Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко
Из-за вхождения Луганской Народной Республики в состав РФ Родион Мирошник освобождён от должности посла региона в России. Об этом сообщила пресс-служба ныне действующего МИД республики.
"Чрезвычайный и полномочный посол Луганской Народной Республики в Российской Федерации Родион Мирошник освобождён от занимаемой должности указом главы Луганской Народной Республики в связи с принятием Луганской Народной Республики в состав Российской Федерации", — сказано в сообщении представительства.
Ранее Лайф цитировал Родиона Мирошника, который заявил о том, что, договорившись с западными странами, Польша уже пытается "тихо аннексировать" соседние регионы Украины.
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