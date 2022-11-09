Полиция задержала блогера Некоглая спустя сутки после "пародии" на российского солдата
Mash: Блогера Некоглая задержали спустя сутки после "пародии" на российского солдата
Полиция задержала блогера Некоглая (Николая Лебедева) через сутки после публикации пародийного видео на российского солдата, который отбрасывает прилетающие гранаты. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
По данным канала, сотрудники застали блогера в квартире в Красногвардейском проезде и запросили у него и сожителей документы, удостоверяющие личность. Паспорта у 22-летнего Лебедева, являющегося гражданином Молдавии, не оказалось. В связи с этим его задержали до выяснения личности.
Ранее Лайф сообщал, что Лига безопасного интернета призвала Генпрокуратуру и МВД РФ проверить видео блогера Некоглая (Николая Лебедева) на предмет дискредитации ВС РФ. В видео звезда Сети "пародирует" солдата ВС РФ, который отбрасывает прилетающие к нему гранаты, сброшенные с беспилотника.
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