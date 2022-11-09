Минобороны уточнило выплаты мобилизованным Оглавление Соцподдержка семей мобилизованных Единоразовая выплата Особенности службы Правительство России и Минобороны РФ выступили с официальными разъяснениями, какие выплаты положены участникам специальной военной операции или их родственникам. 47501 47501 Фото © Getty Images / Sefa Karacan / Anadolu Agency

Представитель финблока Министерства обороны России сообщил , что минимум, который положен в месяц мобилизованным и тем, кто проходит службу по контракту, — это 195 000 рублей. Данная сумма полагается рядовому мотострелку, и она включает оклад (37 000 рублей) и социальную выплату (158 000 рублей), при этом налогами облагается только оклад. А тем, кто имеет более высокое воинское звание или выслугу лет, положен более высокий размер месячного довольствия. Например, командиру взвода — 225 000 рублей, а комбату — 243 000 рублей. Кроме того, военнослужащему могут установить доплаты за особые условия службы или достижения ( Приказ Министра обороны РФ № 727).

Новацией является то, что начисленное денежное довольствие может получить не только сам военнослужащий, но и члены его семьи. Для этого мобилизованному нужно либо оформить доверенность, либо завести дополнительную банковскую карту, привязанную к расчётному счёту, на который поступают положенные ему деньги.

Такие же возможности распоряжаться выплатами получат и те, кто отправился в зону специальной военной операции (СВО) как доброволец, эти гарантии утверждены Указом Президента РФ.

Соцподдержка семей мобилизованных

Фото © Getty Images / Sefa Karacan / Anadolu Agency

Сейчас любая российская семья имеет право на господдержку, если среднедушевой доход в ней меньше регионального прожиточного минимума. В этом случае положены специальные пособия беременным женщинам, материальная помощь на детей от трёх до семнадцати лет, выплаты в связи с рождением первого и второго ребёнка.

Для тех семей, где есть мобилизованные, теперь действует другой порядок , согласно которому среднедушевой доход оценивается без учёта тех средств, что положены участнику СВО.

На практике это означает, что семьи, где основную часть дохода приносил тот, кого призвали по мобилизации, смогут претендовать на дополнительные пособия от государства.

Рассчитать, кто подпадает под данную льготу, просто, достаточно общую сумму доходов всех членов семьи за год разделить на 12 и на количество тех, кто входит в семью, а от полученной суммы вычесть годовой доход мобилизованного. Если в остатке будет сумма ниже регионального прожиточного минимума, можно подавать заявление на помощь от государства. Например, в Москве прожиточный минимум трудоспособных сейчас составляет 23508 рублей, в Московской области — 17683 рубля, а в Петербурге — 15779 рублей. По другим регионам данные тут .

— Новый механизм господдержки решает сразу две задачи: во-первых, семьи с небольшим доходом получат право на дополнительные госпособия, а во-вторых, позволяет освободить участников спецоперации и их семьи от дополнительных походов в соцслужбы, — пояснил заведующий Западной коллегией адвокатов города Москвы Александр Инютин.

Единоразовая выплата

Согласно Указу Президента РФ, все, кто был призван в рамках частичной мобилизации, и те, кто заключил военный контракт во время проведения СВО, получат единовременную выплату в размере 195 000 рублей. В Минобороны пояснили, что данная сумма может использоваться как самими участниками спецоперации, так и членами их семей.

Особенности службы

Фото © Getty Images / Arkady Budnitsky / Anadolu Agency

Ряд законов, связанных с прохождением службы в период мобилизации, прошли процедуру одобрения в Совете Федерации и ожидают подписи президента РФ.

Во-первых, получил закрепление правовой статус добровольцев, теперь их денежное довольствие не может быть ниже, чем у военнослужащих, также они получат страховку за счёт государства.

Во-вторых, новые поправки в законодательство разрешат призывать на военную службу граждан с неснятой или непогашенной судимостью, но не всех. На военную службу не возьмут осуждённых за тяжкие и особо тяжкие преступления и за некоторые преступления против государственной власти. Например, не призовут тех, кто был осуждён за убийство, половые преступления, захват заложников, совершение теракта, шпионаж, госизмену или по экстремистским статьям.

В-третьих, принимается норма, согласно которой, если на момент объявления мобилизации военнообязанный гражданин находится на альтернативной гражданской службе в Вооружённых силах России, а также иных воинских формированиях и органах в качестве гражданского персонала, то он остаётся на своем месте и продолжает нести службу на тех же условиях, что и раньше. Но этих лиц вполне могут направить для прохождения службы в качестве санитара, водителя, дворника, слесаря и т. д. в новые субъекты РФ для выполнения обязанностей, не связанных с непосредственным выполнением воинского долга.

Фото © Shutterstock Достаточно ли мобилизованным и их семьям выплат, установленных для военнослужащих? 0 Да, если учитывать ещё и региональные льготы. Нужно предусмотреть больше льгот для семей мобилизованных. Нужно увеличить не количество, а размер выплат.

Авторы Максим Греков