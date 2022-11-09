TMZ: Особняк Майкла Джексона ограбили на миллион долларов

Из особняка легендарного поп-артиста Майкла Джексона в Лос-Анджелесе украли личные вещи и записи звезды. Как сообщает портал TMZ, ущерб оценивается в миллион долларов.

Управляющая компания особняка покойного артиста направила в суд иск, где перечислены похищенные предметы. Так, в их числе оказались электронные носители с записями неизданных выступлений Джексона, его фотоальбом, чёрная сумка с изображением черепа, а также наградные дипломы и кукла в виде самого певца.

Под подозрением оказался экс-возлюбленный одной из сестёр Джексона — Джеффри Филлипс. Вычислить злоумышленника удалось после того, как он выставил на аукционе некоторые из украденных вещей. Полицейские предполагают, что мужчина обокрал особняк в тот момент, когда родственники решали вопросы, связанные со смертью певца.