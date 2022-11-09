TMZ: Особняк Майкла Джексона ограбили на миллион долларов
Из особняка легендарного поп-артиста Майкла Джексона в Лос-Анджелесе украли личные вещи и записи звезды. Как сообщает портал TMZ, ущерб оценивается в миллион долларов.
Управляющая компания особняка покойного артиста направила в суд иск, где перечислены похищенные предметы. Так, в их числе оказались электронные носители с записями неизданных выступлений Джексона, его фотоальбом, чёрная сумка с изображением черепа, а также наградные дипломы и кукла в виде самого певца.
Под подозрением оказался экс-возлюбленный одной из сестёр Джексона — Джеффри Филлипс. Вычислить злоумышленника удалось после того, как он выставил на аукционе некоторые из украденных вещей. Полицейские предполагают, что мужчина обокрал особняк в тот момент, когда родственники решали вопросы, связанные со смертью певца.
Ранее стало известно, что Майкл Джексон перестал быть самой зарабатывающей из мёртвых знаменитостей. Певца обогнал британский писатель Роальд Даль, известный по повестям "Ведьма", "Матильда" и "Чарли и шоколадная фабрика". Поп-артист удостоился лишь третьей строчки рейтинга.
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