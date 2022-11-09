Поездку Зеленского на G20 назвали желанием нагадить России

Украинский лидер Владимир Зеленский решил "гадить" России везде и в любых форматах. Так заявил историк русской консервативной мысли, публицист, кандидат исторических наук, член Союза писателей России (СНР) Михаил Смолин, комментируя решение президента Украины ехать на саммит G20 в Индонезию.

"Предстоящая встреча G20, где будет присутствовать представительство РФ, — ещё одна площадка, на которой Украина дежурно "проклянёт" Россию и призовёт помогать Киеву убивать ещё больше русских", — приводит его слова РИА ФАН.

Выбранный Зеленским жанр для общения с западной общественностью начал надоедать, добавил историк, однако пока ему ритуально дают слово. На саммите же от Зеленского стоит ожидать набор банальностей, который не произведёт большого впечатления, добавил Смолин.

"А дальше начнётся серьёзная работа стран G20, в которой распадающаяся Украина не станет принимать участия", — заключил он.