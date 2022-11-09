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9 ноября, 12:47

Поездку Зеленского на G20 назвали желанием нагадить России

Историк Смолин назвал желанием нагадить России решение Зеленского поехать на G20

Украинский лидер Владимир Зеленский решил "гадить" России везде и в любых форматах. Так заявил историк русской консервативной мысли, публицист, кандидат исторических наук, член Союза писателей России (СНР) Михаил Смолин, комментируя решение президента Украины ехать на саммит G20 в Индонезию.

"Предстоящая встреча G20, где будет присутствовать представительство РФ, — ещё одна площадка, на которой Украина дежурно "проклянёт" Россию и призовёт помогать Киеву убивать ещё больше русских", — приводит его слова РИА ФАН.

Выбранный Зеленским жанр для общения с западной общественностью начал надоедать, добавил историк, однако пока ему ритуально дают слово. На саммите же от Зеленского стоит ожидать набор банальностей, который не произведёт большого впечатления, добавил Смолин.

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"А дальше начнётся серьёзная работа стран G20, в которой распадающаяся Украина не станет принимать участия", — заключил он.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле обсуждают разные форматы участия Путина во встрече G20. О принятом решении он пообещал уведомить журналистов.

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Twitter / Володимир Зеленський

Артур Лапсаков

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