Гросси: МАГАТЭ не смогло найти признаки подготовки "грязной бомбы" на Украине

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) по итогам инспекции трёх объектов на Украине не нашло признаков подготовки Киевом "грязной бомбы". Соответствующее заявление сделал глава организации Рафаэль Гросси.

По его словам, МАГАТЭ в срочном порядке собрало команду экспертов в связи с заявлениями Минобороны РФ о подготовке Украиной провокации. После этого специалисты проинспектировали объекты и не нашли признаков ядерной активности на территории Незалежной.