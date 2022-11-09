Гросси: МАГАТЭ не смогло найти признаки подготовки "грязной бомбы" на Украине
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) по итогам инспекции трёх объектов на Украине не нашло признаков подготовки Киевом "грязной бомбы". Соответствующее заявление сделал глава организации Рафаэль Гросси.
По его словам, МАГАТЭ в срочном порядке собрало команду экспертов в связи с заявлениями Минобороны РФ о подготовке Украиной провокации. После этого специалисты проинспектировали объекты и не нашли признаков ядерной активности на территории Незалежной.
"Мы не смогли подтвердить какие-либо признаки диверсий или какие-либо другие признаки использования ядерных материалов не по назначению", — сказал Гросси, выступая на 27-й Конференции ООН по изменению климата (СОР27).
Лайф напоминает, что 23 октября стало известно, что Киев готовит на территории Украины провокацию с подрывом "грязной бомбы". Опасения по этому поводу разделяют и в Министерстве обороны, и в Кремле. Российская сторона сочла необходимым довести столь важную информацию до глав военных ведомств стран НАТО. Также угрозу применения ВСУ "грязной бомбы" уже обсудил с министрами обороны Индии и Китая глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.
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