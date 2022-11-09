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9 ноября, 13:02

Россиян с четырьмя детьми до 18 лет освободят от частичной мобилизации

В Госдуму внесён законопроект, согласно которому от частичной мобилизации освобождаются многодетные семьи с четырьмя детьми до 18 лет. Инициативу поддержали во всех фракциях нижней палаты парламента.

"Считаем необходимым внести изменение в действующее законодательство, освободив от частичной мобилизации многодетные семьи, подняв возраст детей до 18 лет", — говорится в пояснительной записке к документу.

Авторы законопроекта напомнили, что на сегодняшний день от мобилизации освобождаются граждане, имеющие четырёх и более детей в возрасте до 16 лет. Предполагается, что документ внесёт поправки именно в это положение закона.

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ТАСС / Алеев Егор

Максим Плетнёв

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