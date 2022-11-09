Цукерберг уволит из Meta свыше 11 тысяч сотрудников

Американская компания Meta Platforms Inc* уволит более 11 тысяч человек, или почти 13% штата. Как сообщил её создатель Марк Цукерберг, это произойдёт в рамках программы по сокращению расходов.

"Я решил сократить размер нашей команды примерно на 13% и уволить более 11 тысяч наших талантливых сотрудников", — сказал Цукерберг.

Он также взял на себя ответственность за сильно упавшую выручку сверх ожиданий из-за того, что онлайн-торговля не вернулась к прошлым трендам, произошло ослабление макроэкономических показателей, усиление конкуренции и потеря рекламных доходов. Также приняты дополнительные меры — снижение дискреционных расходов и продление приостановки найма на первый квартал с небольшим количеством исключений.

На конец сентября штат компании насчитывал более 87 тысяч человек, что на 28% больше в сравнении с 2021 годом.

Ранее Лайф писал, что российские блогеры подали к Meta иск на 18 млн рублей. Блогеры указывают на ущемление их законных интересов — на момент отключения рекламы корпорация уже получила их деньги.