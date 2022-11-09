"Был настоящим патриотом": Глава Севастополя назвал невосполнимой утратой гибель Стремоусова
Глава Севастополя назвал невосполнимой утратой гибель Кирилла Стремоусова
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал невосполнимой утратой гибель заместителя главы Администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова. Он отметил, что лично познакомился с чиновником совсем недавно.
"Он был настоящим патриотом России, смелым и отважным, в любой ситуации оставался на связи и считал своим долгом информировать жителей Херсонской области о происходящем. Так было и сегодня утром", — написал глава Севастополя в телеграм-канале, выражая соболезнования родным и близким Стремоусова.
Напомним, о смерти Стремоусова ранее сообщали СМИ и военкоры, в частности Семён Пегов и его телегам-канал WarGonzo. Позже власти Херсонской области уточнили, что причиной трагедии стала автомобильная авария. Стремоусову было 45 лет.