"Был настоящим патриотом": Глава Севастополя назвал невосполнимой утратой гибель Стремоусова

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал невосполнимой утратой гибель заместителя главы Администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова. Он отметил, что лично познакомился с чиновником совсем недавно.

"Он был настоящим патриотом России, смелым и отважным, в любой ситуации оставался на связи и считал своим долгом информировать жителей Херсонской области о происходящем. Так было и сегодня утром", — написал глава Севастополя в телеграм-канале, выражая соболезнования родным и близким Стремоусова.