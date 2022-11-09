"Наши фигуристки самые красивые": Тарасова оценила эпатажный образ Медведевой

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала новый образ Евгении Медведевой. Ранее 22-летняя двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании опубликовала в соцсетях снимок с ярким макияжем. На фотографии она также одета в эпатажный наряд чёрного цвета.

"Это личное дело каждого. Краситься или нет... У каждого свой выбор. Но могу сказать точно, что наши фигуристки самые красивые в мире", — приводит слова Тарасовой "Спорт-Экспресс".