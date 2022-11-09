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9 ноября, 13:30

"Наши фигуристки самые красивые": Тарасова оценила эпатажный образ Медведевой

Тарасова оценила эпатажный образ Медведевой

<p>Евгения Медведева. Обложка © Instagram (соцсеть признана экстремистской и запрещена на территории РФ) / jmedvedevaj</p>

Евгения Медведева. Обложка © Instagram (соцсеть признана экстремистской и запрещена на территории РФ) / jmedvedevaj

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала новый образ Евгении Медведевой. Ранее 22-летняя двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании опубликовала в соцсетях снимок с ярким макияжем. На фотографии она также одета в эпатажный наряд чёрного цвета.

"Это личное дело каждого. Краситься или нет... У каждого свой выбор. Но могу сказать точно, что наши фигуристки самые красивые в мире", — приводит слова Тарасовой "Спорт-Экспресс".

Тарасова отреагировала на передачу дела Валиевой в суд фразой "Человек чист"

Тарасова отреагировала на передачу дела Валиевой в суд фразой "Человек чист"

А ранее Медведева отреагировала на уход тиктокера Дани Милохина из шоу "Ледниковый период". Так, фигуристка опубликовала свою фотографию в толстовке с надписью "Усталость — это иллюзия".

Наталья Исакова

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