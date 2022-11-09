В "Зените" поздравили хорвата Ловрена, которого вызвали на чемпионат мира

Полузащитник "Зенита" Деян Ловрен вызван в сборную Хорватии на чемпионат мира 2022 года в Катаре. Генеральный директор клуба Александр Медведев уже поздравил игрока.

"Я уже поздравил Ловрена и пожелал удачи!" — приводит слова Медведева "Спорт-Экспресс".

В нынешнем сезоне Ловрен сыграл 14 матчей в РПЛ, в которых забил гол и сделал одну голевую передачу.