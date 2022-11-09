В "Зените" поздравили хорвата Ловрена, которого вызвали на чемпионат мира
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Полузащитник "Зенита" Деян Ловрен вызван в сборную Хорватии на чемпионат мира 2022 года в Катаре. Генеральный директор клуба Александр Медведев уже поздравил игрока.
"Я уже поздравил Ловрена и пожелал удачи!" — приводит слова Медведева "Спорт-Экспресс".
В нынешнем сезоне Ловрен сыграл 14 матчей в РПЛ, в которых забил гол и сделал одну голевую передачу.
Ранее Лайф писал, что бразильский игрок "Зенита" Клаудиньо счёл глупым желание выступать за сборную России. По словам хавбека, он не видит ни одной причины, почему тренерский штаб российской команды решил бы вызвать игрока, поэтому об этом он сейчас не думает.