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9 ноября, 13:15

В УЕФА заявили, что не против проведения матча сборных России и Таджикистана

Товарищеские матчи, проводимые сборными, не являются частью соревнований УЕФА и выходят за рамки компетенции и ответственности союза. Об этом сообщили в пресс-службе организации, комментируя возможность авторизации товарищеского матча Таджикистана и России.

"Участие России в предлагаемом товарищеском матче (который также подлежит одобрению ФИФА) не противоречит решению Исполнительного комитета УЕФА об отстранении российских команд от участия в УЕФА-соревнованиях", — приводит сообщение "Спорт-Экспресс".

Сборная России получит рейтинговые очки от ФИФА за товарищеский матч против Таджикистана

Сборная России получит рейтинговые очки от ФИФА за товарищеский матч против Таджикистана

Напомним, игра между Таджикистаном и Россией пройдёт 17 ноября в Душанбе. Игра в прямом эфире будет транслироваться на телеканале "Матч ТВ" с 18:00 по московскому времени. Судить товарищеский матч будет бригада арбитров из Узбекистана во главе с Ильгизом Танташевым. А 20 ноября сборная России в Ташкенте сыграет с Узбекистаном.

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Сайт РФС

Артур Лапсаков

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