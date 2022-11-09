В УЕФА заявили, что не против проведения матча сборных России и Таджикистана
Товарищеские матчи, проводимые сборными, не являются частью соревнований УЕФА и выходят за рамки компетенции и ответственности союза. Об этом сообщили в пресс-службе организации, комментируя возможность авторизации товарищеского матча Таджикистана и России.
"Участие России в предлагаемом товарищеском матче (который также подлежит одобрению ФИФА) не противоречит решению Исполнительного комитета УЕФА об отстранении российских команд от участия в УЕФА-соревнованиях", — приводит сообщение "Спорт-Экспресс".
Напомним, игра между Таджикистаном и Россией пройдёт 17 ноября в Душанбе. Игра в прямом эфире будет транслироваться на телеканале "Матч ТВ" с 18:00 по московскому времени. Судить товарищеский матч будет бригада арбитров из Узбекистана во главе с Ильгизом Танташевым. А 20 ноября сборная России в Ташкенте сыграет с Узбекистаном.
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